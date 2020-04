Coronavirus, come sta Boris Johnson: «Terapia a base di ossigeno, ma non è sotto ventilatore»

Il premier britannico è in terapia intensiva

, come sta il premier britannico, che da un paio di giorni è ricoverato in ospedale e sta tenendo il Regno Unito col fiato sospeso: oggi il cabinet ministerha parlato alla LBC e ha spiegato che Johnson ha ricevuto «terapia a base di ossigeno», ma per le sue condizioni non è necessario il ventilatore polmonare, come si diceva nella giornata di ieri.«Non è sotto ventilatore. Il primo ministro ha ricevuto una terapia a base di ossigeno» al St Thomas' Hospital dove è ricoverato da ieri sera nell'unità di terapia intensiva in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni, ha detto Gove. «Ovviamente è sotto stretta osservazione», ha aggiunto. Gove ha poi voluto assicurare che nessuno sta parlando «in termini di governo nazionale».Il cabinet minister ha rivelato quindi che lui, come anche Dominic Raab, non ha parlato con Boris Johnson da quando è stato ricoverato domenica. «Sto parlando con i membri del team del primo ministro, ma non direttamente con lui. Il primo ministro ha un team accanto che assicura che il lavoro del governo continui». «Raab ha assunto la responsabilità di presiedere le diverse riunioni che avrebbe dovuto presiedere Johnson», ha aggiunto Gove parlando alla Bbc riferendosi alla riunione dei ministri che si svolge ogni mattina alle 9.15.