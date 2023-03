Auto guidata da un 19enne fuori strada: morta mamma Simona

Tragedia a Rebecco, frazione di Guidizzolo, in provincia di Mantova. L'auto guidata da un giovane di 19 anni è uscita di strada ribaltandosi in un fossato e ad avere la peggio è stata la madre. Simona Migliorini, di 53 anni, residente a Cavriana è morta nel tragico incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 18 marzo, attorno alle 21.

La ricostruzione

Il ragazzo, probabilmente neopatentato, ha perso il controllo della macchina, dopo una curva e l'auto si è capottata più volte per poi concludere la propria corsa nei campi a bordo strada. La donna, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, non aveva allacciato la cintura di sicurezza ed è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e l'impatto con il suolo le è stato fatale. La donna è deceduta sul colpo.

Inutili i soccorsi

Sul posto, allertati da altri automobilisti di passaggio, sono subito intervenuti tre ambulanze, un'automedica e l'eliambulanza, la polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Il figlio è stato invece trasportato in eliambulanza all'ospedale di Cremona in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'amore social

La donna, originaria della provincia di Cremona, postava spesso sui social pensieri dedicati al figlio: «Ora sei un adulto, lo so, ma il genitore che è in me non potrà mai lasciarti andare completamente» è una delle frasi che aveva condiviso.

