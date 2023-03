Fugge dalla guerra in Ucraina e muore a Palermo in un incidente: Denys aveva 29 anni

Tragedia a Terrasini, in provincia di Palermo. Denys Armenenko è morto in un incidente stradale avvenuto in via Calarossa, non lontano dal lungomare Peppino Impastato. L'auto del 29enne contro un muro. La vittima era un veterinario ed era fuggito con la famiglia dalla guerra in Ucraina.

Leggi anche > Nasconde il padre morto per 10 mesi e continua a riscuotere la pensione: l'anziano era in stato di scheletrizzazione

La dinamica

Secondo quanto ricostruito, il Denys era a bordo di una Hyundai quando ha perso il controllo del mezzo, andato completamente distrutto nell'impatto contro il muro di un parco giochi per bambini. I vigili del fuoco del distaccamento di Partinico lo hanno estratto dalle lamiere e i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma le ferite subite erano troppo gravi. Ancora ignote le cause e l’esatta dinamica dell’incidente: forse un malore o un colpo di sonno, come sembrerebbe suggerire l’assenza di segni di frenata sull'asfalto. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Tra i primi rifugiati

Denys Armenenko era uno dei primi rifugiati ucraini arrivati in Sicilia, con la moglie e il figlio, dallo scoppio della guerra nel febbraio 2022. Faceva il veterinario e gli era stata messa a disposizione un’abitazione. E in tanti lo hanno voluto ricordare sui social network con messaggi d'affetto.

Il cordoglio social

«Siamo dispiaciuti e rattristati per questo terribile incidente che ha spezzato una vita - racconta il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci, tra i primi a esprimere vicinanza e cordoglio su Facebook -. Subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina abbiamo accolto alcune famiglie, che si sono integrate perfettamente. la loro era stata una delle prime: grazie al cordone di solidarietà attivato avevamo trovato ad entrambi un lavoro come veterinari a Palermo e un alloggio». Adesso l'amministrazione comunale si sta occupando dell'organizzazione del funerale del giovane.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Marzo 2023, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA