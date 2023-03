Il giallo dell'Apecar, coppia scomparsa ad Avellino: lei trovata morta, lui in stato confusionale

Quanto accaduto ad Avellino in questi giorni è un giallo che, al momento, resta inspiegabile. Una coppia di 80enni di Sarno, in provincia di Salerno, era scomparsa e l'uomo è stato ritrovato nella giornata di giovedì 16 marzo, in stato confusionale, mentre la donna è stata ritrovata morta, il giorno dopo. I due, a bordo di un'Apecar, hanno percorso più di 40 chilometri per poi perdersi in una zona di montagna della provincia di Avellino.

Scomparsi da giorni

I due anziani erano spariti da 6 giorni e di loro non si avevano più notizie. L'uomo è stato ritrovato, in stato confusionale e con un forte trauma cranico, in una zona di montagna dell'Avellinese, tra Taurano e Monteforte. Non ha saputo dire cosa sia accaduto negli ultimi giorni. Il corpo della vittima, Grazia Prisco, lo hanno invece ritrovato i cani molecolari del soccorso alpino della Guardia di Finanza in località Arco di Rienzo a Baiano, in provincia di Avellino.

Si attende l'autopsia

Molte le domande che, ancora, non trovano risposta. Fra tutte cosa li abbia spinti a mettersi in viaggio senza avvisare nessuno. Stavano «scappando» da qualcosa o da qualcuno? Cosa è accaduto di preciso sulla montagna di Arco di Rienzo dove l'Apecar si è fermato nella notte tra giovedì e venerdì scorsi? Domande a cui si cercherà di rispondere tramite le indagini e l'autopsia sul cadavere della donna, disposta dalla Procura di Avellino.

Le ipotesi degli inquirenti

Secondo quanto si apprende dagli inquirenti, un'ipotesi è quella che possano aver sbagliato strada mentre percorrevano la Statale 7 che collega Avellino a Napoli. L'immagine dell'Apecar è stata registrata dalle telecamere pubbliche e private installate nel territorio di Monteforte Irpino: arrivati nei pressi di Baiano, anche a causa del buio, potrebbero essersi persi dopo aver imboccato la strada che conduce in montagna. Mentre non sembra trovare conferme l'ipotesi di un incidente, piuttosto prende corpo quella di un guasto meccanico che avrebbe bloccato l'automezzo nella fitta boscaglia di Arco di Rienzo. L'uomo sarebbe andato alla ricerca di aiuto, lasciando l'anziana compagna nell'Apecar; la donna a sua volta si sarebbe allontanata per alcune centinaia di metri, dove è stata poi ritrovata senza vita.

