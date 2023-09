Monopattino travolto da una moto a Trento, morti due ragazzi di 16 e 22 anni

di Redazione web

Incidente mortale a Trento. Una ragazza di 16 anni, ieri sera, è stata falciata da una moto mentre stava attraversando la strada con il monopattino. In sella alla moto un 22enne portato all'ospedale Santa Chiara in condizioni gravissime e poco dopo deceduto.

In monopattino sull'Autostrada A4 Bergamo-Milano, la foto è virale

Patente sospesa e multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare alla guida. Stretta sugli autovelox, le novità punto per punto

Incidente moto-monopattino: morti due ragazzi

L'incidente è avvenuto in via Venezia.

Nell'impatto la giovane è stata sbalzata per una trentina di metri. All'arrivo dei soccorsi per lei non c'è stato altro da fare che constatare il decesso. La strada è stata poi chiusa al traffico per ore.

Chi sono le vittime

Le vittime sono una ragazza di 16 e un ragazzo di 22 anni. Aliyah Freya Macatangay, nata nelle Filippine e da tempo residente a Trento, è deceduta sul posto, mentre Federico Pezzè poco dopo il ricovero in ospedale. Secondo testimoni, la moto viaggiava a velocità elevata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA