Monopattini, Salvini: «Stop alla vendita se vanno troppo veloci. Non potranno superare i 20 km orari»

Troppi incidenti con i monopattini in Italia. E così Matteo Salvini pensa ai rimedi per diminuire il numero dei morti, soprattutto tra i giovani, sulle strade del nostro Paese. «Stiamo anche lavorando perché alcuni mezzi a due ruote come i monopattini, che troppo spesso sfrecciano senza regole, limiti e controlli ovunque, raggiungendo anche velocità elevate e pericolose, non possano più essere venduti e acquistati. Il limite a 20 km orari a cui viaggiano i monopattini a noleggio, dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare». Così il ministro dell'Infrastrutture Matteo Salvini su Facebook spiegando che si sta lavorando al nuovo codice della strada: «Troppi incidenti sulle strade italiane, troppi morti e troppi feriti, soprattutto fra i più giovani».

«Stiamo lavorando ad un nuovo codice della strada per aumentare la sicurezza»

Per portare più sicurezza sulle strade - spiega il ministro delle Infrastrutture e Trasporti - «stiamo lavorando ad un Nuovo Codice della Strada, puntando su educazione, prevenzione e sanzione». Sul fronte dei monopattini «insieme ad un controllo sulla velocità, sono in corso approfondimenti sui temi del casco, dell'immatricolazione e della targa. La sicurezza viene prima del business».

