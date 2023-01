A scuola con la pistola, la prof lo scopre e il preside chiama i finanzieri. Il 16enne: «È di mio papà», ma il genitore nega

di Redazione web

Uno studente sedicenne ha portato a scuola una pistola scacciacani, nascosta nello zaino, ma la prof lo ha scoperto. Il ragazzo, infatti, aveva nascosto una pistola scacciacani nello zaino, e dopo l'allarme della professoressa è partita la segnalazione alla Guardia di Finanza, che ha portato a una denuncia al Tribunale dei minorenni.

È accaduto all'Istituto Remondini di Bassano del Grappa nei giorni scorsi dove il ragazzo, come riferisce il Giornale di Vicenza, si era presentato in classe nascondendo nello zaino l'arma, una riproduzione di una Beretta calibro 9, con il caricatore ma priva del tappo rosso.

La prof ha scoperto la pistola, il 16enne: «È di mio papà»

È stata un'insegnante ad accorgersi della canna che spuntava dallo zaino, ed ha avvertito il preside. Questi ha preso in carico la pistola, che ha poi consegnato alla Guardia di Finanza, facendo uscire lo studente dalla classe, mentre venivano chiamati i genitori.

Il giovane ha in un primo momento affermato che la pistola era del padre, versione smentita dal genitore che si detto sorpreso per il comportamento del figlio, un ragazzo tranquillo che non aveva mai dato problemi in famiglia e a scuola.

Sulla vicenda l'istituto bassanese ha mantenuto uno stretto riserbo, evitando ogni commento.

