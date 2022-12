Monopattini elettrici, dal 2023 casco obbligatorio e targa? La proposta del ministro Salvini

di Redazione web

Potrebbe non essere più del tutto gratuito spostarsi con i monopattini elettrici, perche il ministro dei trasporti, Matteo Salvini ha annunciato che dal 2023, potrebbero essere obbligatori, sia il casco che la targa. E se il casco è un provvedimento più che giusto, visto che pedoni e monopattini coinvolti in incidenti, anche mortali, sono in aumento, la targa fa pensare che possa esserci una tassa per la circolazione o l'obbligo di un'assicurazione stradale.

L'idea di Salvini

La media delle vittime, infatti, è stata pari a 8 al giorno, molte delle quali giovani, per questo il nuovo esecutivo è intenzionato a muoversi in tempi rapidi. «Casco obbligatorio e targa è qualcosa che voglio mettere nel nuovo codice della strada per tutelare la sicurezza di chi va sul monopattino e dei passanti, che non possono essere trattati come bastoncini e paletti per le discese da sci'» ha detto Salvini sul suo account TikTok, perché «i monopattini ormai sfrecciano ad alta velocità non solo sulle strade, ma anche sulle piste ciclabili». Al momento, però, non c'è ancora una decisione definitiva sul tavolo, ma è comunque un annuncio di un prossimo cambiamento.

Altre misure

Ma Salvini, annuncia novità anche per quanto riguarda il canone Rai, «per evitare che siate voi, che siano milioni di italiani, che siamo tutti noi a pagare i comizi di sinistra. Assolutamente ben segnato come impegno» dice ancora il ministro, che promette un 2023 in cui sia ricorrente il «taglio degli sprechi, delle truffe, dei furbi» ed il riferimento è chiaramente al reddito di cittadinanza, che il Governo Meloni lascerà in piedi, solo per le persone fragili, come i disabili, e chi non può lavorare perché accudisce in casa anziani e minorenni in difficolta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Dicembre 2022, 11:29

