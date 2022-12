Monopattini, cambia tutto: «Più controlli, casco obbligatorio e targa». Le nuove regole in arrivo

Più controlli notturni, prevenzione nelle scuole, giro di vite su chi provoca incidenti sotto l'effetto di alcol e droga ma anche misure a tutela dei ciclisti e la possibilità di introdurre l'obbligo del casco e delle targhe per i monopattini. Sono alcuni dei temi affrontati nella riunione al Mit sulla sicurezza stradale che ha vista questa mattina riunirsi i ministri dei Trasporti, dell'Interno, dell'Istruzione e il capo della polizia.

Dehors e tavolini gratis fino a giugno 2023: esultano bar e ristoranti. Ira Codacons: «Centri storici stuprati»

Cinghiali, via libera all'abbattimento (anche in città) e si potranno mangiare. L'emendamento nella manovra

Monopattini, cambia tutto: «Casco obbligatorio e targa»

La riunione «è stata l'occasione- afferma il Mit in una nota - per fare il punto della situazione su incidenti, funzionamento della patente a punti, sulla necessità di coinvolgere maggiormente le scuole in attività di informazione e prevenzione, anche con la possibilità di attribuire crediti scolastici. Ô stato deciso un incremento dei controlli, anche nelle fasce notturne».



«Tra i temi discussi, la necessità di un ulteriore giro di vite nei confronti di chi provoca incidenti stradali sotto l'effetto di alcol o droga - viene spiegato - Focus particolare su monopattini e sulle strategie per la tutela dei ciclisti. Nel primo caso, è sul tavolo l'idea di rendere obbligatorie targhe e casco. A gennaio verrà convocato un tavolo con i tecnici per stilare le proposte normative e regolamentari. Il tavolo sarà allargato, poi, ad altri soggetti come il ministero della Giustizia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA