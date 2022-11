Cade dal monopattino guidato dall'amico e batte la testa: ragazzo di 16 anni in coma a Milano

È in coma nel reparto di terapia intensiva un ragazzo di 16 anni che nella notte mentre era su un monopattino in viale Bianca Maria a Milano è caduto e ha battuto la testa sull'asfalto.

L'incidente è avvenuto alle 3 del mattino

Da quanto è stato riferito l'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 3. All'arrivo dell'ambulanza le condizioni del 16enne sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico.

Secondo le prime ricstruzioni, il ragazzo si trovava sul monopattino elettrico dell'amico come passeggero e i due stavano andando verso viale Majno. A un certo punto, per cause ancora da accertare, il ragazzo alla guida, uscito illeso dall'incidente, ha perso il controllo e il 16enne è caduto picchiando forte la testa al suolo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 12:07