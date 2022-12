Donna travolta e uccisa in monopattino da un Suv: Lisa aveva 31 anni. Il dramma mentre tornava a casa

Lisa Lussu è morta a bordo del suo monopattino. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, giovedì 29 dicembre, lungo la vecchia strada statale 125, tra Villaputzu e Muravera, in Sardegna. La giovane mamma è stata travolta e uccisa da un Suv mentre stava tornando a casa.

Il terribile schianto, avvenuto non distante da un ponte, non le ha lasciato scampo. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, Lisa è morta sul colpo e per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche le Forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente. Lisa Lussu lascia un figlio piccolo e i genitori. Sul drammatico schianto indagano i carabinieri di San Vito: l’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi, a tradirlo potrebbe essere stata la scarsa visibilità.

Lutto cittadino

La notizia della scomparsa della giovane mamma ha subito fatto il giro della sua città di origine, Villaputzu, e in molti, sui social, hanno voluto darle un ultimo saluto. La donna da poco si era trasferita a Muravera, ma tornava spesso nella sua città per incontrare gli amici e i familiari.

Incidenti in monopattino

I monopattini si confermano dei mezzi di trasporto molto pericolosi. Secondo i dati Istat, infatti, nel 2021 sono sensibilmente aumentati gli incidenti con i mezzi a due ruote in Italia, quasi quadruplicati rispetto all'anno precedente, passando da 564 a 2.101, mentre i feriti sono stati 1.980 (di cui 1.903 conducenti, 77 passeggeri e 127 pedoni investiti) a fronte dei 518 complessivi del 2020.

