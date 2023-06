Modena, ragazzo di 18 anni cade nel fiume Secchia: è disperso da ore. Ricerche in corso

di Redazione web

Un ragazzo di 18 anni è caduto nel fiume Secchia, a Modena, e ricerche sono in corso per trovarlo da parte dei vigili del fuoco. A dare l'allarme è stato un amico del giovane: le ricerche vanno avanti da questo pomeriggio ma non hanno ancora avuto esito.

18enne caduto nel Secchia

Sul posto vigili del fuoco, con i sommozzatori, e la polizia che si trovano in Stradella Cave Cimitero, a Marzaglia, alle porte della città emiliana, dove, all'altezza di un ponte ferroviario, il giovane sarebbe finito in acqua. In azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco. Sono escluse al momento altre ipotesi alla base dell'accaduto, se non la caduta accidentale.

