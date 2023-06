Rimini choc, studentessa 17enne stuprata in spiaggia: l'incubo durante la serata con un'amica

di Redazione web

Quel giovane conosciuto qualche ora prima in discoteca, le era sembrato affidabile ed educato al punto da accettare un invito per una passeggiata in spiaggia in piena notte a Rimini. Una passeggiata romantica che si sarebbe trasformata in una violenza sessuale con risvolti ancora da chiarire. Non sarà semplice per la polizia di Stato, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, venire a capo di un fatto così grave che al momento poggia esclusivamente sulle dichiarazione della giovane.

Donna di 94 anni stuprata da un ladro 25enne: prima ha abusato di lei, poi l'ha chiusa in bagno

Sequestra e stupra la compagna, 37enne arrestato. Alla sorella della vittima aveva detto: «Sta dormendo»

Lo stupro in spiaggia a Rimini

Lei, 17 anni studentessa spagnola, ieri sera a chi l'ha soccorsa, ha dichiarato subito di essere stata violentata sull'arenile riminese, in una zona non lontana dal porto canale e tra i locali del lungomare. L'ha detto dopo essersi sentita male, probabilmente a causa di un'eccessiva quantità di alcol consumata. La minorenne quindi come ha poi appurato la Squadra Mobile della Questura, ieri sera è uscita con un'amica del gruppo degli studenti spagnoli per andare a ballare proprio in uno dei locali della zona del porto.



Dopo un po', a serata inoltrata, le due ragazze hanno conosciuto dei giovani italiani, di qualche anno più gradi, e tra questi uno in particolare ha colpito l'attenzione della 17enne. Una simpatia spontanea, qualche effusione e poi l'invito a spostarsi dalla discoteca alla spiaggia dove sarebbe avvenuta la violenza. Quando la 17enne è tornata all'interno del locale si è accasciata nelle braccia dell'amica. Dopo aver rimesso, a causa dell'alcol, tra le lacrime avrebbe raccontato di essere stata violentata.



Immediatamente è scattato l'allarme, la ragazza è stata soccorsa ma del giovane non vi sarebbe stata traccia. Trasportata in Ospedale e sottoposta alle visite mediche del caso, la 17enne non presenterebbe segni evidenti di violenza, ma è rimasta in osservazione soprattutto per gli effetti dell'alcol. Le analisi avrebbero infatti riscontrato un tasso alcolemico in entrambe le ragazze molto alto. Le indagini ora dovranno ripartire dall'ascolto delle due ragazze alla presenza di interpreti e psicologi.



Le minorenni dovranno infatti avere la lucidità di ripercorrere la serata fin dall'inizio, passo passo dovranno poter ricordare elementi utili al fine di risalire all'identità del ragazzo presunto autore dello stupro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA