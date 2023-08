Ex militare 50enne gira armato per strada, poi si barrica in casa: evacuata tutta la zona

di Redazione Web

Paura a Cordovado, in provincia di Pordenone. Un ex militare armato ha bloccato la provinciale e, poi, si è barricato in casa. Mattinata complicata nella cittadina del Friuli Venezia Giulia dove un 50enne che, armato, sta seminando il panico.

L'allarme è arrivato al 112 che ha subito mobilitato i carabinieri. Diverse le telefonate arrivate ai numeri di emergenza da parte dei residenti impauriti, che si sono ritrovati davanti l'uomo a torso nudo, armato in strada.

Barricato in casa: paura a Pordenone

All'arrivo dei carabinieri, l'uomo si è poi barricato in casa. In via Battaglione Gemona, dove risiede, sono stati evacuati tutti i negozi.

Unica eccezione per un bar della via, dove il titolare e i clienti sono stati bloccati al suo interno perché, per uscire dal bar dovrebbero transitare sotto le finestre dell'uomo.

Sul posto sono arrivati i negoziatori dei carabinieri che stanno tentando di tranquillizzare l’uomo e di farlo uscire senza dover usare violenza. Secondo una prima ipotesi svolta dai militari, infatti, l'uomo potrebbe essere in possesso di altre armi.

