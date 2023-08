Barricato in casa (da 36 ore) poi si arrende. Le urla tutta la notte: «Non mi prenderete mai. Faccio saltare il palazzo»

Tensione a Pesaro, per ben 36 ore. Un 38enne di origine albanese, con problemi psichici, ha rifiutato il ricovero coatto, attorno alle 12 di venerdì, e si è barricato con il proprio cane nella casa che divide con i genitori di via De Gasperi a Morciola di Vallefoglia, in provincia di Pesaro Urbino.

Dopo una notte di urla e trattative intense con i carabinieri, l'uomo ha deciso di consegnarsi ai militari attorno alle 9 di questa mattina. L'uomo minacciava di dar fuoco al palazzo o di gettarsi dal balcone se qualcuno avesse provato ad entrare nell'appartamento.

L'abitazione è al primo piano ma sotto ha un seminterrato che porta ai garage e dunque raggiunge un'altezza di sei metri. Nel palazzo sono stati staccati gas e luce. I genitori, che si trovano all'esterno dell'abitazione, sono terrorizzati dal figlio che spesso avrebbe anche alzato le mani su di loro.

Bimbo di 6 anni sparisce dalla vista dei genitori in spiaggia: trovato morto in acqua

Scappano dal ristorante, ma il titolare li raggiunge: preso a calci e pugni dalla coppia

Barricato in casa minaccia di dar fuoco al palazzo

Secondo le primissime ricostruzioni, sembra che da mesi l'uomo non assumesse più alcun medicinale per la sua patologia. E questo ha progressivamente aggravato il rischio che diventasse un pericolo per sé e per gli altri condomini, in preda al terrore di incontrarlo.

L'uomo avrebbe l'abitudine di disegnare croci ovunque, e movimentare taniche di benzina, e sospettato di incendi ai cassonetti della zona.

E venerdì all'ennesima richiesta di tso per minacce e aggressioni, l'uomo si è barricato in casa con il suo cane maremmano minacciando di far saltare il palazzo o di suicidarsi. Da ore, i vigili del fuoco hanno steso un tendone sotto il balcone dove l'uomo ogni tanto si affaccia, affermando che non si farà prendere vivo. Sul posto decine di carabinieri e agenti di polizia.

Arreso dopo 36 ore

Dopo una notte fatta di urla, paura e trattative l'uomo si è arreso. Attorno alle 9 di stamani mattina ha aperto la porta e si è consegnato ai carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA