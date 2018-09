Emergenza clochard: la piazza diventa un campeggio, tende notturne come bivacchi

Domenica 23 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è sempre più emergenza. In centro città ormai ogni notte compaiono bivacchi che al mattino poi quasi magicamente scompaiono e anche ildella moda non è immune. Senza dimora con coperte, teli e molto spesso cani. Nella centralissima, però, domenica mattina si è andati oltre: sotto i portici all'angolo con via Manzoni, davanti alle vetrine delle griffe di moda, addirittura c'era unaverde sotto il portico. Accanto un sacco a pelo con un materassino e una persona dentro che attorno alle 8,30 stava ancora dormendo.In queste ultime settimane il tema clochard è esploso e se n'è occupato anche il Comune. Nonché gli stessi commercianti, che si stanno organizzando per risolvere il problema visto che al mattino spesso capita che davanti alle vetrine ci siano i resti dei bivacchi notturni. Anche in piazza San Babila è sufficiente transitare nelle ore notturne per vedere decine di senza tetto che dormono e quasi impediscono il passaggio.