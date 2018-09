«Troppi clochard, centro da ripulire»

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona Romanò«Ripuliamo il centro storico ma con intelligenza, nel rispetto di coloro che hanno storie drammatiche alle spalle». Così l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato esorta dopo l'allarme degrado nella zona del Duomo per la massiccia presenza di clochard, lanciato ieri da Leggo.De Corato (Fratelli d'Italia) non a caso usa il termine «intelligenza», perché «intorno al Duomo, nel groviglio di vie - spiega - si concentrano soprattutto senzatetto italiani, uomini caduti in disgrazia che si sentono più protetti a dormire all'addiaccio in centro, piuttosto che nei dormitori». Anche di notte si vedono i carabinieri, i City Angels distribuiscono un panino e i vigili, all'alba, arrivano per svegliarli. «Rifiutano di recarsi nei centri - prosegue l'assessore perché hanno paura di ciò che vi accade, sistematicamente rischiano di essere malmenati e derubati dai rom e dagli stranieri più violenti ai quali si dà accoglienza».Paradossalmente la casa sotto le stelle è più sicura. «Tanti clochard italiani, costretti in strada per le avversità della vita, mi hanno raccontato di aver paura ad entrare in viale Ortles denuncia De Corato - a ciò dobbiamo porre rimedio». La galassia dei senza fissa dimora è complessa e la convivenza fra uomini dalle storie diverse non è facile. «È un fatto assodato che all'interno delle strutture, e non solo all'esterno, occorrono vigili e agenti per garantire l'incolumità a tutti gli ospiti» attacca De Corato, che poi propone la «creazione di centri ad hoc per evitare l'eccessiva promiscuità». Ovvero? «Gli homeless innocui non devono essere costretti a subire le violenza di stranieri rissosi».Immediata la replica dell'assessore comunale al Welfare Pierfrancesco Majorino: «I controlli sono puntuali e gli operatori vigilano affinché siano rispettate le regole. De Corato descrive situazioni del passato, infatti, accogliamo senza problemi oltre 2700 persone».