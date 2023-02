Naufragio a Crotone, il medico choc: «Cadaveri galleggiavano ovunque, anche un bambino di 7 anni»

La tragedia dei migranti a Crotone ha sconvolto l'Europa: il bilancio momentaneo è di 59 morti e 80 superstiti, ma è solo provvisorio perché le vittime potrebbero essere molte di più. E da chi è in prima linea arrivano testimonianze choc: «Quando siamo arrivati sul punto del naufragio abbiamo visto cadaveri che galleggiavano ovunque ed abbiamo soccorso due uomini che tenevano in alto un bimbo. Purtroppo il piccolo era morto», racconta uno dei medici intervenuti per i soccorsi.

Il medico: «Cadaveri ovunque»

A parlare all'agenzia ANSA è Laura De Paoli, medico che opera per la Fondazione Cisom Cavalieri di Malta a supporto della Guardia costiera per gli interventi di soccorso in mare. «Abbiamo i due che tenevano in alto un bambino - aggiunge - e siamo riusciti a recuperarli. Erano il fratello e lo zio del bambino che, però, era senza vita. Abbiamo provato a rianimarlo ma aveva i polmoni pieni d'acqua. Aveva 7 anni». Degli 80 superstiti, 21 sono stati portati in ospedale ed uno di loro è grave.

Ipotesi barca spezzata a riva

Potrebbe essersi spezzata a riva, quando le persone che erano a bordo stavano già scendendo, l'imbarcazione sulla quale erano giunti in Calabria i migranti morti a «Steccato» di Cutro. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che dovranno ricostruire le fasi del disastro. Un'altra possibilità è che il peschereccio con a bordo i migranti si sia arenato su una secca che dista un centinaio di metri dalla battigia. Una volta ferma, la nave si sarebbe capovolta, a causa della forza del mare, andando in mille pezzi. I reati per i quali procede la Procura della Repubblica di Crotone, guidata da Giuseppe Capoccia, sono omicidio e disastro colposi e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

