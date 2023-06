Meteo, maltempo sul ponte del 2 Giugno: temporali, grandine e temperature basse nel weekend di festa

di Redazione Web

L'estate 2023 non sembra aver intenzione di iniziare. E anche il ponte del 2 Giugno sarà caratterizzato dal maltempo. L'Italia si appresta a vivere un altro weekend all'insegna di temporali che, in alzune zone, potranno essere molto forti, veri e propri nubifragi che sfoceranno anche in grandinate.

Tutta colpa delle correnti fredde, provenienti dal Nord Europa che si faranno strada verso la Polonia e la Germania e, in parte, riusciranno a infiltrarsi anche sull'Italia settentrionale, mentre da Ovest avanzerà una blanda depressione, proveniente dalle Baleari.

Secondo quanto riportato da 3BMeteo, in linea generale, a essere maggiormente penalizzate dai temporali saranno le regioni settentrionali dove le prime piogge arriveranno già dalla mattinata di oggi. Seguirà un Centro anch'esso con forti temporali ma prevalentemente concentrati nelle ore pomeridiane e infine un Sud con una instabilità diurna che decrescerà in intensità e diffusione nei giorni per un parziale aumento della pressione. Ma andiamo subito a vedere quali sono le novità per questi 3 giorni. Le previsioni di venerdì 2 Giugno

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da sole prevalente nella prima parte con qualche disturbo solo tra le Isole maggiori e l'estremo Sud per la presenza alle basse latitudini di un vortice africano.

Saranno più diffusi sulle zone interne delle regioni centro meridionali ma solo occasionalmente potranno raggiungere il litorale, questo potrà accadere per la Sardegna e l'estremo Sud ma non sarà la regola. L'instabilità al Nord sarà meno accentuata ma piccole e isolate celle temporalesche potranno accendersi sui settori alpini e prealpini e localmente anche sulla pianura padana, soprattutto in Emilia Romagna. In nottata qualche rovescio o temporale potrebbe ripresentarsi sui settori prealpini del Triveneto e marciare verso quelli di Lombardia e Piemonte. Le temperature saranno stazionarie e la ventilazione generalmente debole escluso che nelle zone temporalesche dove potranno esserci raffiche anche forti.

Sabato 3 giugno

La giornata di sabato dovrebbe partire già dalla mattina con qualche temporale sulle regioni settentrionali tra il Piemonte e la Lombardia mentre altrove il tempo dovrebbe mantenersi poco nuvoloso al più con qualche disturbo sulla Sardegna per l'avvicinamento di un altro vortice dalle Baleari.

Nelle ore pomeridiane l'instabilità dovrebbe farsi più diffusa sulle regioni centro settentrionali con celle temporalesche a macchia possibili al centro prevalentemente sulle zone interne e al Nord anche sulle zone di pianura oltre che sui rilievi.

Temporali che al Nord potrebbero ripresentarsi anche nel corso della notte. Qualche temporale dovrebbe interessare anche le regioni del Sud, soprattutto interne della Sardegna, Appennino molisano, campano, calabrese e lucano. Difficilmente qui i fenomeni dovrebbero andare a disturbare le pianure costiere e i litorali. Le temperature resteranno sostanzialmente invariate salvo locali diminuzioni.

Domenica 4 giugno

La giornata di domenica potrebbe partire già con dei temporali al Nord ma tendenti ad attenuarsi temporaneamente in attesa che nel pomeriggio l'instabilità si faccia più diffusa con temporali possibili un po' ovunque, sia sui rilievi che sulle pianure, anche i litorali della Liguria potrebbero risentire di qualche temporale.

Al Centro l'instabilità sarebbe prevalentemente pomeridiana e destinata alle zone interne ma con possibilità che qualche fenomeno possa sbordare fino al litorale toscano. Al Sud la giornata potrebbe iniziare già con qualche pioggia sulla Sardegna per il vortice delle Baleari, poi nel pomeriggio ci sarebbero ancora temporali sulla Sardegna ma altrove l'instabilità sarebbe solo isolata e destinata alle zone interne appenniniche.

Le temperature potrebbero diminuire un po' al Centro Nord. Ventilazione come i giorni precedenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 09:14

