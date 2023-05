Meteo, giugno di piogge e temporali, ma senza afa: che estate sarà?

di Redazione web

Dobbiamo aspettarci il mese di giugno frammentato da piogge e temporali, altro che anticiclone africano. Secondo gli esperti di 3B meteo, già dalla prima settimana del mese entrante, la nostra penisola sarà raggiunta da infiltrazioni fresche, responsabili di una diffusa instabilità durante il giorno, che è quello che sta già accadendo da qualche settimana. Clima stabile nella prima parte della giornata e precipitazioni nella seconda, con temperature nella media del periodo.

Giugno e agosto piovosi

Sotto il profilo pluviometrico, il meteo dovrebbe garantire un surplus di piogge in buona parte del paese, mentre le temperature dovrebbero essere in linea o con un leggero segno positivo, comunque in aumento al Sud. A quanto pare le previsioni indicano instabilità anche nel mese di agosto, dominato da afa e pioggia, con un luglio più arido e con temperature molto oltre la media.

Almeno per i prossimi 15 giorni i modelli previsionali indicano tempo instabile, con cieli sereni al mattino e frequenti temporali nel pomeriggio; e per la seconda metà di giugno la tendenza appare la medesima, anche se occorre cautela nelle previsioni, perché a distanza di troppi giorni diminuisce la percentuale di attendibilità.

Il fattore positivo però riguarda le piogge utili per l'agricoltura, purché non si verifichino fenomeni violenti, come quanto accaduto in Emilia Romagna e le temperature massime intorno ai 27-29°C, senza le notti tropicali dell'estate scorsa, dove in città le temperature arrivarono a 35-40°.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 16:05

