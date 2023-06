Meteo weekend, prima fiammata estiva ma forti temporali in agguato: le previsioni

di Redazione Web

La prima vera ondata di caldo si farà strada su tutta Italia in questo weekend. Ma, nonostante le temperature in netta salita, l'insidia maltempo non sembra voler lasciar tregua al nostro Paese. Il tempo nella giornata di venerdì e nel weekend, infatti, sarà caratterizzato da una doppia insidia per l'Italia.

Meteo: weekend all'insegna del caldo e dei temporali

Secondo quanto riferito da 3BMeteo, da un lato sarà un weekend con correnti umide e miti associate all'arrivo di Oscar sull'Europa occidentale e dall'altro correnti leggermente più fresche relative ad una blanda circolazione di bassa pressione sull'Europa centro orientale. Le nubi associate a Oscar non saranno particolarmente attive a livello frontale, potranno portare qualche isolato piovasco, ma sarà più la copertura nuvolosa a poter dar fastidio a chi ha voglia di estate e di godersi la tintarella.

Poi queste correnti poco attive, nelle ore pomeridiane riceveranno un contributo energetico dovuto al riscaldamento dell'aria e grazie alla presenza in quota dell'aria più fresca relativa a quell'altra circolazione, incentiveranno la formazione di temporali di calore.

Giornate, dunque, con poco sole per l'Italia, ma anche con molto caldo. Ma andiamo con ordine.

Le previsioni di venerdì 9 giugno

La giornata di venerdì vedrà dei disturbi nuvolosi fin dalla mattina sulle regioni occidentali, soprattutto Nordovest, centrali tirreniche e Isole maggiori. Non si esclude qualche pioggia sul Piemonte e isolatamente tra Sardegna e Sicilia. Altrove sarà più soleggiato. Nel pomeriggio rischio temporali su Alpi/Prealpi occidentali, Appennino centrale, interne della Sardegna e in forma più isolata anche sulle altre zone alpine e prealpine e sull'Appennino meridionale.

I fenomeni potrebbero risultare forti e raggiungere le zone di pianura sul Piemonte occidentale. Sulle altre zone nuvolosità irregolare, anche compatta con la sola esclusione dell'estremo Sud peninsulare dove ci sarà più sole. Tra la sera e la notte ancora qualche possibile temporale sulle Alpi occidentali e in forma isolata sull'Adriatico e al Sud della Penisola. Le temperature massime aumenteranno un pochino portandosi localmente sopra media. La ventilazione sarà modesta salvo colpi di vento nelle aree temporalesche sempre possibili.

Le previsioni di sabato 10 giugno

La giornata di sabato inizierà con una diffusa nuvolosità sull'Italia, anche compatta e non si esclude qualche piovasco lungo le regioni adriatiche e in forma più isolata sull'area tirrenica. Nel pomeriggio l'instabilità si intensificherà sulle zone montuose con temporali su Alpi/Prealpi e Appennino centrale e meridionale in locale propagazione all'entroterra costiero soprattutto dell'Adriatico.

In serata qualche temporale potrebbe essere ancora presente sul medio e basso Adriatico. Le temperature saranno vincolate alla nuvolosità, dove ci sarà più sole le massime potranno arrivare anche a 28/30°C. La ventilazione sarà modesta salvo colpi di vento nelle aree temporalesche sempre possibili.

Le previsioni di domenica 11 giugno

La giornata di domenica dovrebbe risultare migliore al mattino con sole prevalente su quasi tutta la Penisola salvo ancora qualche disturbo nuvoloso sul basso Tirreno e sul basso Adriatico dove non si esclude qualche isolata pioggia. Nel pomeriggio si riaffacceranno i temporali.

Ancora una volta saranno più probabili sulle zone alpine e prealpine e sull'Appennino meridionale ma con fenomeni che potrebbero interessare anche la Val Padana e i litorali del Sud. Le regioni centrali non dovrebbero risentire di una instabilità significativa. Le temperature saranno simili a quelle del sabato. La ventilazione sarà modesta salvo colpi di vento nelle aree temporalesche sempre possibili.

