Maltempo a Torino, allerta per il Po: attesa la piena in serata

Il Comune di Torino raccomanda prudenza per il maltempo che da questa mattina ha colpito la città. Proseguono le attività di vigilanza e di monitoraggio del Po, la cui piena è attesa in serata.

Chiusi i Murazzi per precauzione. In generale, però, diminuiscono in Piemonte i territori in zona arancione. Il bollettino di Arpa assegna ancora questa colorazione alla pianura cuneese, all'Alta Valsusa e alle valli Chisone, Pellice e Po per la possibilità di forti deflussi delle acque.

Cricca, il cantante di Amici a Faenza a spalare il fango: «Venite a dare una mano»

Alluvione, Gene Gnocchi in lacrime in diretta: «Siamo stati sfollati, mia moglie è riuscita a salvare le bambine»

Il Po in piena in serata

Un'attenzione particolare è riservata al fiume Po, la cui piena, seppur di portata moderata, dovrebbe attestarsi intorno ai mille metri cubi d'acqua al secondo, ed è attesa in serata.

Restano chiusi i Murazzi, mentre col crescere del livello dei fiumi sono stati

interdetti al transito i passaggi ciclopedonali in prossimità delle sponde.

Alle cittadine e ai cittadini, ribadisce il Comune «è raccomandata prudenza, specie nelle zone più vicine ai corsi d'acqua, con l'invito a contattare il numero unico di emergenza 112 qualora dovessero ravvisare condizioni di pericolo».

Sono in giallo la pianura torinese, le valli Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, bassa

Valsusa, Sangone, Varaita, Maira, Stura e Tanaro e le colline, ed è in

verde il resto del Piemonte.

Possibili frane in Piemonte

Il Pellice e il Varaita, invece, hanno superato il livello di guardia e il torrente Ghiandone quello di attenzione. Per quanto riguarda le frane si segnalano numerosi fenomeni diffusi ma di piccola entità, che potranno verificarsi ancora oggi e domani nella zona meridionale del Piemonte. Isolato il Comune di Ribordone, nel torinese, per la chiusura della strada provinciale fino a domani per la valutazione di una frana. Segnalati, infine, disagi su alcune strade del Cuneese e del Torinese per la chiusura di diversi tratti mentre è salito a 97 il numero dei centri operativi comunali in provincia di Torino.