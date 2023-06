Maltempo, bomba d'acqua a Macerata: scuole chiuse, gravi danni alle strade. «Restate ai piani alti»

Maltempo nel maceratese, gravi danni alle strade, allagamenti, disagi e scuole chiuse. «Per la giornata di domani, martedì 6 giugno, le scuole di Villa Potenza e Sforzacosta saranno chiuse per consentire gli opportuni controlli ed effettuare eventuali sistemazioni», scrive in un post su Facebook il Comune di Macerata a seguito della bomba d'acqua che ha causato allagamenti, smottamenti, disagi, e danni ad alcuni edifici sul territorio, in particolare nelle frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta dove sono state anche evacuate alcune persone e proseguono gli interventi dei vigili del fuoco, operativi con dieci squadre sul territorio.

