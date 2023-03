Meteo previsioni domenica delle Palme, colpo di coda dell'inverno: freddo e neve fino a Pasqua

di Redazione web

Le previsioni per il weekend della domenica delle Palme. La perturbazione artica riporta freddo e neve in Italia anche in primavera. Un colpo di coda invernale investirà la nostra Penisola da domenica.

Come successo il 26, 27 e 28 marzo il termometro crollerà per 3 giorni, dalla domenica delle Palme fino a martedì 4 aprile, rimanendo sotto media fino alla Pasqua. Intanto però, prima di questo ennesimo colpo di coda invernale, le massime saliranno fino a 28 gradi in Sardegna e fino a 25 gradi in Sicilia, già dal pomeriggio di oggi.

Restyling di quartiere: dal Villaggio Olimpico a Ostia e Labaro. Isole pedonali e verde

Micol Incorvaia racconta la storia d'amore tra la sorella Clizia e Paolo Ciavarro al GfVip: ecco cosa è successo

Il meteo di sabato

Come riportato da 3BMeteo, sabato al Nord sarà una giornata in larga parte soleggiata, pur con addensamenti sulle Alpi di confine e al pomeriggio anche su alto Triveneto e Appennino Emiliano, dove non mancherà qualche isolato fenomeno. Locali spruzzate di neve sulle Alpi occidentali confinali oltre i 1300m, in Appennino dai 1400m. Al Centro annuvolamenti inizialmente presenti solo sulle zone interne tirreniche, con qualche isolato fenomeno sul settore laziale. In giornata variabilità sulle zone appenniniche con qualche piovasco in sconfinamento alle zone interne adriatiche, ma in dissolvimento entro sera. Sulle altre zone sarà sempre il sole a prevalere. Al Sud sole offuscato da velature e strati alti, maggiori annuvolamenti sul settore tirrenico peninsulare, al pomeriggio qualche isolato piovasco in sconfinamento dall'Appennino all'alta Puglia. Venti tesi occidentali con fohn sulla Val Padana centro-occidentale e Garbino sulle valli adriatiche. Temperature stabili o in locale temporaneo aumento.

Previsioni domenica

Al Nord il cielo sarà offuscato dal passaggio di strati alti con addensamenti più compatti sulle Alpi confinali e in giornata su Triveneto ed Emilia Romagna, dove compariranno alcuni rovesci o locali temporali. Rimarrà ancora una volta all'asciutto invece il Nordovest. Al Centro instabilità in aumento soprattutto dal pomeriggio, con piogge e rovesci in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico e con neve in Appennino dai 1700/1900m. Poi entro sera fenomeni in esaurimento sulle coste tirreniche. Al Sud nuvoloso con piogge e rovesci già in mattinata sul settore meridionale tirrenico peninsulare, poi anche su Sicilia, Lucania e medio-alta Puglia, entro sera fino in Calabria. In Sardegna inizialmente instabile con rovesci sparsi, in attenuazione in serata. Venti tesi tendenti a provenire dai quadranti settentrionali e a rinforzare. Temperature in calo soprattutto al Centro-Sud.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA