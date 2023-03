Restyling di quartiere: dal Villaggio Olimpico a Ostia e Labaro. Isole pedonali e verde

di Emiliano Pretto



C'è la trasformazione del Villaggio Olimpico, dove nasceranno aree pedonali nelle piazze e nei viali interni. Al Tufello saranno realizzate aree ludiche, giardini e si pedonalizzerà piazza degli Euganei. Mentre nella Zona dei Colli del VI Municipio arriveranno alcune piste ciclabili tra Colle del Sole e Colle Abeti, un ponte al parco Sinisgalli e una piazza civica. Sono solo alcuni dei progetti presentati ieri dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al workshop "Roma, 15 progetti minuti", durante il quale sono stati resi noti 15 interventi di riqualificazione urbana, uno per ogni Municipio della città.



CITTÀ DEI 5 MINUTI Nelle intenzioni del sindaco i 15 progetti appena presentati serviranno per far muovere Roma nella direzione della "Città dei 15 minuti", dotando le zone individuate di servizi e spazi a portata di un quarto d'ora a piedi.



LO STANZIAMENTO Per questo sono stati stanziati 22,5 milioni mentre i cantieri, ha chiarito il primo cittadino "saranno aperti dal 2024".



I PROGETTI Tra questi, oltre a quelli citati, c'è la realizzazione di una nuova piazza e di aree verdi a Prato Falcone, la trasformazione di un tratto di via Casal dei Marmi in una centralità, con scuole, uffici e spazi sociali e culturali. A Spinaceto si procederà a riorganizzare l'interno quadrante e a riqualificare piazza Nicolò Cannella, dove sorgerà un centro polifunzionale.

Interventi anche a Monteverde vecchio, Settecamini, La Rustica, Magliana, dove sarà riprogettato largo Collodi, Gregna Sant'Andrea, Valco San Paolo, Labaro, Ostia antica e Montespaccato con la riqualificazione di piazza ex Campari.

