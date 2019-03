Ultimo aggiornamento: 10:50

Riccardino, undi soli 16 mesi, èdi meningite ieri sera alle 21 nell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Le sue condizioni sono apparse disperate già nel pomeriggio, quando una tac ha diagnosticato il coma irreversibile a due giorni dal ricovero, avvenuto mercoledì.Il miracolo non c'è stato, e il bambino di Bolzano Vicentino è morto in ospedale nel giro di 48 ore nonostante fosse vaccinato: lo pneumocco, il batterio che lo ha ucciso è ultraresistente agli antibiotici e in grado di rendere vana anche la protezione del vaccino, che copre l'88% dei ceppi.I genitori, Daniele ed Eleonora Parise, hanno dato l'assenso alla donazione degli organi.