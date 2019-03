Tifoso del Cagliari morto d'infarto allo stadio, vergognosi cori degli ultrà viola: «Devi morire»

Unieri sera durante la partita, colto da unsugli spalti della Sardegna Arena. La tragedia si è consumata ieri notte, sul finale della partita di Serie A.Negli ultimi minuti della gara un45enne,residente nell'hinterland, ha avuto un malore ed è morto sugli spalti della Curva Sud da dove guardava la partita con la madre e la sorella.Un attacco cardiaco, a quanto si apprende, che gli è stato fatale. Immediatamente soccorso dal personale sanitario, all'uomo è stato praticato a lungo il massaggio cardiaco e con il defibrillatore, ma purtroppo inutilmente. La tragedia non è passata inosservata perché non c'è stato neppure il tempo di portarlo in ospedale. È stato ricoperto con un telo bianco nel piazzale della curva sud con il personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno tentato l'impossibile per salvarlo. Sul posto la Polizia e i Carabinieri. Un triste parallelo con Davide Astori nel giorno del ricordo della sua scomparsa proprio tre le due squadre con le quali aveva militato: stesse iniziali del nome, stessa passione per il calcio e stessa morte per problemi cardiaci. Una tragedia che ha fatto passare in secondo piano la maiuscola prestazione dei rossoblù sulla viola . Sembra proprio che il 45enne non abbia retto allo stress degli ultimi minuti di gara.