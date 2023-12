Medico diventa collega di un ragazzo che ha fatto nascere: «Sono il suo tutor, sua mamma ha partorito con me 27 anni fa»

di Redazione web

Enrico Marseglia è un medico ginecologo che è molto attivo e molto seguito sui propri profili social, specie su Twitter. Il dottore, nelle scorse ore, ha pubblicato uno scatto in cui è in ambulatorio e con lui c'è un ragazzo giovane, nato 27 anni fa proprio grazie a lui. I due, ora, sono colleghi e, proprio per questa strana e bella coincidenza della vita, Enrico ha deciso di postare la foto che ha riscosso grande successo tra i suoi follower.

La storia

Il dottor Enrico Marseglia ha pubblicato una foto in cui è davanti all'obiettivo con un giovane che indossa un camice come lui. Il medico, a corredo dello scatto, ha scritto: «Dopo averlo fatto nascere 27 anni fa, lo ritrovo come mio collega tirocinante. Le storie belle della vita e della professione».

Dopo i tantissimi commenti ricevuti, Enrico ha anche svelato una curiosità del giorno in cui nacque il suo attuale collega: «Sono il suo tutor e mi ha detto che sua madre aveva partorito con me.

Dopo averlo fatto nascere 27 anni fa, lo ritrovo come mio collega tirocinante. Le storie belle della vita e della professione ❤️ pic.twitter.com/GzVvfwKid8 — Enrico Marseglia (@marsegliaenrico) December 6, 2023

I commenti degli utenti

La bella storia di Enrico Marseglia e del giovane tirocinante è piaciuta moltissimo agli utenti social e a quelli di Twitter che hanno commentato con frasi del tipo: «Che bella storia la vostra», «A volte, la vita può essere davvero sorprendente» oppure «Chissà quando lo ha detto alla mamma che faccia ha fatto lei».

