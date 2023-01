Messina Denaro sta male, il tumore al colon in fase avanzata. L'oncologo: «È molto grave»

Il superboss mafioso Matteo Messina Denaro, catturato ieri dopo 30 anni di latitanza, è molto malato e potrebbe non essergli rimasto molto da vivere. Il tumore al colon che lo affligge da due anni, secondo quanto afferma il responsabile di Oncologia medica della Maddalena di Palermo - dove è stato arrestato ieri - sarebbe infatti in fase avanzata, con un'accelerazione negli ultimi mesi.

L'oncologo: «Messina Denaro sta molto male»

Vittorio Gebbia, responsabile dell'Oncologia medica della clinica La Maddalena, a Repubblica è molto chiaro: «Le sue condizioni sono gravi, la malattia ha avuto un'accelerazione negli ultimi mesi. Non lo definirei un paziente in buone condizioni di salute. Sono certo che continuerà a ricevere tutte le cure di cui ha bisogno. Ieri i carabinieri mi hanno chiesto se posticipare di tre, quattro giorni il ciclo di chemioterapia che avrebbe dovuto fare qui avrebbe avuto conseguenze e io ho firmato l'autorizzazione perchè un ritardo così contenuto non avrà alcun effetto sul suo stato di salute».



Gebbia ha visitato il boss, alias Andrea Bonafede, nel gennaio 2021 prima di una valutazione multidisciplinare chirurgica. Poi il mafioso ha iniziato la chemio e il 4 maggio 2021 è stato operato per le metastasi al fegato da una equipe chirurgica. Gebbia dice che la prognosi infausta è stata «accolta con grande dignità» dal paziente che aveva, la «piena consapevolezza delle sue condizioni di salute» e «nessun atteggiamento che potesse destare sospetto».

