Matteo Messina Denaro, sequestrata la casa della mamma di Bonafede: le indagini continuano

Archiviato l'arresto del super boss, Matteo Messina Denaro, le indagini continuano senza sosta. E dopo aver trovato i due bunker dove l'ex superlatitante si nascondeva, ecco scattare il sequestro della casa di proprietà della mamma del vero Andrea Bonafede, il geometra per il quale Messina Denaro si spacciava.

Disabitata da tempo

Andrea Bonafede è stato il prestanome del boss mafioso durante la sua lunghissima latitanza e gli inquirenti hanno deciso di sequestrare l'abitazione di sua madre. L'appartamento, un piano terra con due ingressi disabitato da tempo, si trova all'angolo tra la via Marsala e la via Cusmano a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. La mamma di Bonafede vive nella casa di Tre Fontane insieme a una delle sue figlie. La speranza è quella di trovare altri documenti riguardanti Cosa Nostra. Intanto, l'ex superlatitante non si è presentato in videoconferenza all'udienza del processo per le stragi del 1992.

«Speriamo collabori»

Il procuratore generale di Caltanissetta, Antonino Patti, al termine dell'udienza del processo a Matteo Messina Denaro, come mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio, ha dichiarato: «Che collabori lo speriamo tutti, ma nessuno di noi può saperlo. È depositario di conoscenze sulla stagione stragista del '92 e '94 ancora oggi non sondate e sconosciute da altri collaboratori». Nel frattempo la Corte d'assise d'appello a Caltanissetta ha deciso di rinviare il procedimento al 9 marzo per consentire all'avvocato di fiducia dell'imputato, Lorenza Guttadauro, di essere presente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 17:22

