Messina Denaro, niente video collegamento con l’aula bunker di Caltanissetta: prima chemio per 'U Siccu'

​Matteo Messina Denaro, salta il video collegamento con l’aula bunker di Caltanissetta: il boss avrebbe rinunciato a essere presente in videoconferenza, dal carcere de L'Aquila, con l'aula bunker a causa della sua prima seduta di chemioterapia a cui viene sottoposto in queste ore all'interno dell'istituto penitenziario.

Le prossime udienze del processo

A quanto si apprende da fonti informate, sarebbe stata allestita un'apposita stanza non molto distante dalla sua cella dove Messina Denaro si sottopone alle cure. Al momento non c'è certezza, in virtù di questa necessità medica, su quali saranno le intenzioni del boss di Cosa Nostra in merito all'eventuale sua partecipazione alle prossime udienze del processo.

Nell'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, intorno alle 11, l'udienza del processo a Matteo Messina Denaro è stata poi rinviata al 9 marzo «per consentire al difensore di essere presente».

