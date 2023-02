Matrimonio senza sesso, ma l'ex marito deve pagare gli alimenti: «Lei sta con un altro, ma non convive» La donna ora ha una relazione stabile con un uomo che vive a Bologna, per cui non c'è una convivenza continuativa







di Redazione web Una storia d'amore lunga 20 anni. Dieci da fidanzati, e poi altrettanti di matrimonio, ma poi anche i legami sentimentali più duraturi possono rompersi. L'amore può finire, si può tradire la propria metà o semplicemente la fiamma della passione si spegne, ed il matrimonio va avanti senza sesso. È quanto accaduto ad una coppia di Padova, la cui relazione andava avanti «in totale assenza di rapporti sessuali»: così è stato chiesto lo scioglimento civile del matrimonio ed il tribunale civile ha stabilito che il marito, o meglio l'ex, debba versare 750 euro al mese all'ex consorte come mantenimento, scrive Il Gazzettino. Va al parco col cane, un uomo la aggredisce senza motivo: «Pugni e coltellate al volto». L'incubo per una trentenne Costretto al mantenimento L'uomo, però, ha fatto appello contro il provvedimento che è stato annullato dal secondo grado di giudizio perché l'ex moglie nel frattempo aveva un'altra relazione stabile, ma la stessa si è rivolta in Cassazione che ha ripristinato l'assegno divorzile, visto che il matrimonio si è sciolto per «inconsumazione» e che la nuova storia d'amore è a distanza: la donna, infatti, vive a Padova, il nuovo compagno a Bologna, dunque non c'è convivenza. Ora dunque, l'ex marito è costretto a versare 750 euro al mese. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA