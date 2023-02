Infermiere ruba 20mila euro di farmaci. Beccato dai colleghi, si difende: «Volevo mandarli in Africa»

di Redazione web

Avrebbe rubato farmaci dal valore di 20 mila euro dall'ospedale di Cattinara, a Trieste, ma quando ha capito che qualcuno era sulle sue tracce, si è autodenunciato alla polizia, sostenendo che il furto fosse per un fine benefico, spedirli in Africa. Il ladro è un infermiere di 35 anni, che lavora nel Reparto Medicina d'Urgenza dell'ospedale triestino, che dopo aver confessato quanto ha fatto, è stato denunciato dai colleghi ospedalieri in stato di libertà per furto aggravato.

Malore improvviso pochi giorni dopo la pensione: morto Claudio Amadio, aveva 67 anni

Nove scatole di farmaci

Secondo gli inquirenti, il professionista sanitario, dopo aver trafugato grandi quantità di farmaci, dal valore importante, ha nascosto tutto negli spogliatoi maschili utilizzati dal personale dell'ospedale, al piano interrato della palazzina Poliambulatori. Ed è proprio in quei locali, infatti, che la Direzione Medica del Cattinara, dopo un'ispezione, ha rinvenuto nove scatoloni contenenti diverse confezioni di farmaci trafugati in vari reparti.

Bimbo di 12 anni cade dall'altalena e muore: genitori sotto choc. «Forse un malore mentre giocava»

Rinvenute negli spogliatoi

Il dirigente medico ha prontamente denunciato l'ammanco, allegando una distinta dettagliata dei farmaci sottratti e quantificandone il valore per 19943,75 euro. È stato allora che l'infermiere, messo alle strette, non ha potuto fare altro che ammettere di essere stato il responsabile del furto, ma fornendo una motivazione nel tentativo, si crede, di ingentilire gli investigatori e mitigare l'accusa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA