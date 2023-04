Marzia Capezzuti, chi sono i tre arrestati: uno è minorenne. «Maltrattata e torturata, ecco cosa le hanno fatto»

Sono due coniugi, Damiano Noschese e Mariabarbara Vacchiano, e uno dei figli minorenni della coppia, i tre arrestati per l'omicidio di Marzia Capezzuti, 29enne milanese scomparsa da Pontecagnano Faiano (Salerno) nel mese di marzo 2022. Nei loro confronti sono state eseguite dai Carabinieri del nucleo investigativo di Salerno due ordinanze, una emessa dal gip del Tribunale ordinario di Salerno e un'altra dal gip presso il Tribunale per i minorenni.

La svolta: tre arresti, anche un minorenne. Le accuse: maltrattamenti, tortura, omicidio

Marzia Capezzuti scomparsa nel Salernitano, arrestate tre persone, una è minorenne

Chi sono i tre arrestati

Nei confronti dei tre indagati sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza in merito all'omicidio; nei confronti dei coniugi si contestano anche i reati di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona e indebito utilizzo di carte di pagamento, mentre nei confronti del minore è contestato solo l'omicidio e occultamento del cadavere.







La vittima, con un passato di istituzionalizzazione, si era stabilita a Pontecagnano dal 2017 trovando ospitalità presso la famiglia Vacchiano-Noschese in quanto legata da una relazione sentimentale con uno dei componenti della famiglia, presso la quale era rimasta anche dopo la morte prematura del compagno.





Maltrattata e torturata

Gli indagati avrebbero poi isolato sempre più progressivamente Marzia Capezzuti anche dai suoi stessi familiari. Alla data della scomparsa, infatti, i genitori della ragazza erano ignari della permanenza della stessa presso la famiglia Noschese-Vacchiano, essendo stato comunicato loro nell'estate 2021 da Mariabarbara Vacchiano che Marzia si era allontanata da Pontecagnano insieme a un fantomatico fidanzato.



Nei due provvedimenti sono ricostruiti gli ultimi momenti della vita di Marzia Capezzuti, che sarebbe stata portata via dai tre indagati dall'abitazione in piena notte. Il corpo è stato trovato il 25 ottobre 2022 all'interno di un casolare abbandonato nel comune di Montecorvino Pugliano. In una videochiamata effettuata su Instagram, il minorenne fermato avrebbe raccontato alla sorella le modalità dell'omicidio e il luogo in cui lo stesso sarebbe avvenuto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 15:48

