Marzia Capezzuti, scomparsa da Pontecagnano, Chi l’ha visto: «Trovato un corpo in decomposizione»

di Redazione web

Marzia Capezzuti, il caso della 29enne originaria di Milano scomparsa da marzo potrebbe essere giunto ad una svolta. Chi l’ha visto annuncia su Twitter: «Cadavere ritrovato presso un casolare tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano. Test del Dna per identificarlo».



Telefona al papà ma risponde il becchino dal cimitero: «È qui, morto». La scoperta choc

Storie Italiane, confessione choc dell'inviata in diretta: «Sono stata minacciata e aggredita». Eleonora Daniele annuncia provvedimenti

Marzia Capezzuti scomparsa da marzo

Sul caso della 29enne scomparsa a marzo la Procura di Salerno ha iscritto nel registro degli indagati 5 persone con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Il ritrovamento

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe stato individuato in un casolare tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno: è in questi luoghi, infatti, che da mesi si cerca la 29enne originaria di Milano, scomparsa da Pontecagnano a marzo.

Secondo quanto ricostruito da Chi l'ha visto, Marzia Capezzuti avrebbe denunciato il compagno per percosse nel 2019.

+++ Marzia Capezzuti: Secondo Fonti di “#chilhavisto, un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato durante ricerche presso un casolare tra #PontecagnanoFaiano e #MontecorvinoPugliano. Test Dna per l’identificazione. Riserbo della procura di #Salerno. +++ pic.twitter.com/EzqK7T2Ycx — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 25, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA