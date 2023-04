Marzia Capezzuti scomparsa da un anno, la svolta nelle indagini: arrestate tre persone, una è minorenne

di Redazione web

Marzia Capezzuti, il caso della 29enne originaria di Milano scomparsa da marzo del 2022 a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, potrebbe essere giunto ad una svolta. Tre persone sono state arrestate alle prime luci dell'alba, una delle quali è un minore. I destinatari, tra cui una donna, sono accusati, a vario titolo, di maltrattamenti, tortura ed omicidio. Le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale ordinario e per i minorenni di Salerno sono state eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo.

Il cadavere in un casolare

A fine ottobre dello scorso anno il corpo di Marzia Capezzuti è stato ritrovato in un casolare abbandonato, sul cadavere - su cui sono in corso accertamenti dei periti - c'erano segni di strangolamento. Per l'omicidio sono state indagate sette personne, tra cui la sorella minorenne dell'ex fidanzato della donna, deceduto da alcuni anni, scomparsa nella notte del suo compleanno, l'8 marzo.

I punti oscuri

La vicenda di Marzia Capezzuti, di cui si è occupata con continuità anche la trasmissione Chi l'ha visto?, presenta molti lati oscuri. Secondo gli inquirenti, la 29enne che aveva continuato a vivere a casa della cognata sarebbe stata vittima di abusi da parte della famiglia che la ospitava con l'unico interesse di percepire i soldi della pensione di invalidità che la giovane donna percepiva a causa di una patologia cognitiva.

