Marta Callegaro sta male, per l'ospedale «non è nulla di grave». Poche ore dopo muore. La denuncia del marito: il medico di famiglia le aveva prescritto acqua e liquirizia

Per il suo medico di famiglia era solo un problema di pressione bassa e sembra le avesse consigliato acqua e liquirizia. Per i dottori dell’ospedale aveva una gastroenterite: solo poche ore dopo è andata in arresto cardiaco ed è spirata, a 62 anni e senza che avesse mai sofferto prima di alcuna patologia particolare. E’ accaduto all’alba del 30 dicembre all’ospedale di Dolo, la vittima si chiamava Marta Callegaro e abitava a Mira, in provincia di Venezia.

L'esposto del marito ai carabinieri

Il marito di Marta Callegaro ha presentato un esposto ai carabinieri raccontando i fatti e chiedendo all’autorità giudiziaria di accertare le cause del decesso della moglie e di verificare eventuali responsabilità da parte dei sanitari che l’hanno avuta in cura.

Cosa è successo

Marta che, come detto, godeva di buona salute e non assumeva farmaci, il 29 dicembre ha iniziato a manifestare sintomi che facevano pensare a una delle tante influenze che in questi giorni stanno costringendo a letto milioni di italiani, in particolare tosse e vomito.

