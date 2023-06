Maria Brigida Pesacane e Luigi Cammisa, chi sono i cognati uccisi a Sant'Antimo dal suocero: la pista della relazione amorosa

di Redazione web

Sono Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane le due vittime del duplice omicidio di Sant'Antimo, a Napoli. I due erano cognati, sposati con i fratelli Anna e Alfredo Caiazzo. I due giovani, cognati perché sposati a due fratelli, Anna e Alfredo, sono stati uccisi per avere intrapreso una relazione. È il probabile movente che ha spinto il 44enne Raffaele Caiazzo ad ammazzare prima in strada il genero e poi a recarsi in casa della nuora Maria Brigida e ucciderla.

Lei uccisa davanti ai figli

Luigi, 29 anni, operaio edile, due figli di 2 e 7 anni, è stato ucciso a colpi di pistola alle 6.30 di questa mattina, mentre andava sul posto di lavoro. Poco dopo è stato rinvenuto il corpo esanime di Maria Brigida, 24 anni all’interno di un appartamento di via Caruso all’altezza del civico 17. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata uccisa davanti ai suoi piccoli di 2 e 4 anni.

Arrestato il suocero

Raffaele Caiazzo, il suocero delle vittime del duplice omicidio di stamattina, a Sant' Antimo, si è costituito nella caserma Carabinieri di Gricignano di Aversa.

La relazione amorosa

L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che Caiazzo abbia ucciso il genero e la nuora perché sospettati di avere una relazione amorosa.

Una vicenda tragica che scuote ulteriormente Sant'Antimo, già sotto choc per la morte della 29enne Giulia Tramontano, uccisa a Milano e incinta di 7 mesi, originaria proprio del comune dell'hinterland nord di Napoli.

E stasera, alle 19, è prevista a Sant'Antimo la fiaccolata per ricordare Giulia, con partenza dalla Villa comunale Del Rio, verso Via Roma e Piazza della Repubblica.



