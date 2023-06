Ddl femminicidi, le misure: iter più veloce, braccialetto elettronico e pene maggiorate per i violenti recidivi

L’orrore e la rabbia che hanno seguito l’assassinio di Giulia Tramontano spingono il governo a varare disposizioni più severe per chi uccide una donna. L’elenco delle donne vittime di violenza infatti è senza fine: solo nel 2023 sono 47. Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo ddl che intende irrobustire le misure esistenti e correggere le parti che non funzionano. Al provvedimento, che rafforza soprattutto la prevenzione per evitare che i cosiddetti reati spia degenerino in fatti più gravi, hanno lavorato il ministero degli Interni assieme a quello della Giustizia e della Famiglia. Il governo chiederà ora al Parlamento la procedura d’urgenza per l’approvazione del disegno di legge.

La criminologa Bolzan: «Bene le norme, ma educare è più importante»