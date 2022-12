Marco Pannone, come sta il 25enne in coma: «Un pugno, poi ha battuto la testa»

Marco Pannone è stato aggredito, ma non massacrato di botte. La ricostruzione dell'aggressione choc ai danni del 25enne di Fondi, in pronvincia di Latina, è molto diversa da quanto raccontato finora. Il giovane è stato, sì, aggredito da un ubriaco a Londra, ma le cose sarebbero andate in modo completamente diverso. Nella concitazione del momento, infatti, le notizie che sono rimbalzavate dall'Inghilterra parlavano di un vero e proprio pestaggio. Massacrato a cazzotti e lasciato per terra sul retro del pub in cui si trovava in quel momento ma, in realtà, la verità sarebbe un'altra.

La ricostruzione

Secondo quanto raccolto da Leggo.it tramite un parente stretto del 25enne, che ha deciso di restare anonimo, Marco Pannone è stato aggredito da una persona in evidente stato di ebbrezza, ma non con una serie infinita di pugni. L'aggressione è avvenuta mentre Marco si trovava a lavoro al ristorante dove lavorava regolarmente come cameriere e non al di fuori di un pub come era stato ricostruito in un primo momento. Il giovane di Fondi, in provincia di Latina, ha ricevuto un solo pugno e forse uno spintone che, probabilmente, lo ha fatto cadere a terra e battere la testa. Poi, però, il giovane si è rialzato e l'aggressore è stato allontanato e, solo dopo un'ora circa, ha iniziato a sentirsi poco bene. A quel punto è stato necessario l'intervento dell'ambulanza e la conseguente corsa disperata in ospedale perché le sue condizioni si aggravavano ogni minuto di più.

Le sue condizioni

Una volta giunto in ospedale, Marco Pannone, è stato operato d'urgenza per ridurre la pressione sul cervello, probabilmente causata da un edema cerebrale. Intervento che, fortunatamente, è riuscito e adesso il giovane si trova in coma, iniziando la fase più complicata della sua guarigione. Il ragazzo ha bisogno, infatti, di molta calma e tranquillità per tornare a riprendere in mano la sua vita. Un periodo in cui è sempre sotto costante osservazione e in cui riceve sedativi per controllare il graduale risveglio. Ma sembrerebbe fuori pericolo di vita.

Il rapporto con la polizia

Una tranquillità di cui hanno bisogno anche i familiari di Marco Pannone che sono in costante contatto con le autorità locali e non solo. Ed è proprio dalle immagini ottenute dalla polizia, tramite l'accesso alle telecamere di sicurezza, che la famiglia ha potuto ricostruire come si sia svolto con esattezza l'episodio. Un'aggressione sul quale si continua a indagare per rintracciare il colpevole e per determinare cosa abbia scaturito la sua ira nei confronti del giovane.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 18:10

