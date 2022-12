Marco Pannone massacrato di botte a Londra, Tajani: «Dalla Farnesina tutto il supporto alla famiglia per capire cosa è successo»

di Mario Landi

Cosa sia accaduto a Marco Pannone fuori da una pub di Londra la notte tra venerdì e sabato è ancora un mistero. Il 25enne originario di Fondi è stato aggredito nella zona di Brixton, area sud della capitale britannica.

Il giovane è stato vittima di un pestaggio ed è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva del King's College Hospital.

Per far luce sulla vicenda e capire cosa sia accaduto al giovane italiano, la Farnesina ha interessato l'Ambasciata italiana a Londra che, con il Consolato italiano, sta offrendo tutto il supporto alla famiglia Pannone. Del caso se ne sta occupando anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in costante contatto con l'ambasciata italiana.

Marco, 25enne di Fondi massacrato in un pub di Londra. È in fin di vita, la famiglia: «Avvisati su Facebook»

Marco Pannone è in coma

Marco Pannone è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa ed è in coma, dopo che il suo corpo è stato trovato a terra sul retro del pub londinese.

La famiglia avvisata su Facebook

Ad avvisare la famiglia è stato, tramite Facebook, un amico del ragazzo che ha comunicato del pestaggio.

Marco Pannone si è trasferito a vivere a Londra sei anni fa. «Non riusciamo ad avere informazioni, è assurdo - dice lo zio a Leggo -. Possibile che non ci fossero telecamere dentro o fuori il locale? Perchè nessuno ci aiuta? Siamo stati completamente abbandonati anche dalle istituzioni italiane. Abbiamo chiesto aiuto al Consolato, anche un interprete perché non parliamo la lingua».

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA