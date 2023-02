Mamma di due bambini non accetta il tradimento del marito e perseguita la sua amante: «Lui si è disinteressato dei figli»

di Redazione web

Il marito l'ha tradita con un'altra donna, e lei, mamma di due bambini, frustrata e piena di rabbia, da vittima si è trasformata in stalker social. La mamma dei due bambini, dopo aver scoperto il tradimento del coniuge, ha reagito inviando numerosi messaggi su Whatsapp - non certo di ringraziamento - all'amante del suo ex compagno di vita. Poi, ha iniziato anche a chiamare ripetutamente al telefono la nuova fiamma di suo marito che, sentendosi offesa dagli epiteti poco gentili ricevuti e dall'atteggiamento sempre più aggressivo, si è rivolta alle forze dell'ordine di Trento, denunciando il comportamento della mamma, che è stata ammonita per i sui comportamenti persecutori, scrive L'Arena.

Comportamento ossessivo

Secondo la moglie tradita, il marito non avrebbe avuto alcun interesse nel tutelare i due bambini, allora quel «disagio derivante dal completo disinteresse» del marito, l'avrebbe spinta a quel modo ossessivo di inviare messaggi e telefonate per la «necessità di rintracciarlo per le necessarie comunicazioni» riguardo ai figli.



Interviente il questore

Il questore di Trento, allora, convinto dalla vittima ha emesso l'atto di ammonimento nei confronti della moglie tradita, «perché emerge la fondatezza del reiterato comportamento persecutorio», ma l'avvocato della mamma ha presentato ricorso, respinto sia dal Commissariato del governo che dal Tar. «L'ammonimento - è la tesi del legale - è un atto incongruo, sproporzionato ed irragionevole in un caso come questo, in cui c'è una moglie e mamma che ha visto entrare nella propria vita e in quella dei figli un'altra persona, e come si può capire ha vissuto momenti di grande disagio».

Che cos'è l'ammonimento

L'ammonimento orale, è un procedimento amministrativo, non penale e ha una funzione preventiva, tentando di impedire che gli atti persecutori siano ripetuti e possano creare danni potenzialmente irreparabili alle persone, per sfociare infine, in una denuncia per stalking, un reato.

