Armie Hammer e le accuse di abusi sessuali: «Ho tentato il suicidio, speravo mi mangiassero gli squali»

Accusato di molestie sessuali ed attratto da pratiche di cannibalismo, l'attore Armie Hammer, è stato messo ai margini da Hollywood. Un copione già letto, quello dell'interprete di The Social Network e Chiamami con il tuo nome, che in un'intervista a Air Mail ha raccontato la sua versione sulla torbida vicenda, rivelando anche di aver pensato al suicidio, nel pieno dello scandalo.

Licenziato da Hollywood

Nel 2021, Hammer è stato accusato di stupro da una donna di nome Effie, che l'attore ha rigettato anche nell'intervista, pur ammettendo di aver commesso abusi nei confronti di ex partner incontrate sul web. L'attore, per giustificare il suo interesse verso pratiche sessuali bondage e sadomaso, ha confessato di aver subito abusi sessuali quando aveva 13 anni, da parte di un religioso.

Abusato da ragazzino

«Introdussero la sessualità nella mia vita in un modo di cui non avevo assolutamente controllo. Non potevo reagire. Da allora ho sempre voluto essere in controllo della situazione in fatto di sesso» ha detto Hammer, che dopo l'esclusione dal mondo del cinema, ha lavorato come agente immobiliare alle Cayman e passato periodi in riabilitazione.

Suicidio

Nel 2022 l'attore è stato al centro di un documentario su Discovery+, House of Hammer che ha raccontato la discesa nell'incubo dell'uomo, licenziato da una serie di nuove produzioni incluso un film con Jennifer Lopez, fallimenti che lo hanno avvicinato ad un tentativo di suicidio. «Entrai in acqua e nuotai fino a quando potevo, sperando di annegare o di essere investito da una barca o mangiato dagli squali», ha raccontato, salvo poi ravvedersi, perché i suoi figli erano sulla riva e «non potevo fargli questa cosa».

