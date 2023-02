Fabio Volo e Vittoria Puccini, un film per salvare la coppia fuori dalla comfort zone

Frasi non dette, piccoli capricci, silenzi, voglia di crescere, ma in direzioni diverse. La coppia immaginata e scritta da Fabio Volo, nel suo romanzo Una gran voglia di vivere, viene trasformata in un film (dal 5 febbraio su Prime Video), per la regia di Michela Andreozzi, che sceglie lo stesso Volo per interpretare Marco, un ingegnere metodico ed abitudinario, la cui relazione di coppia con Anna – Vittoria Puccini - creativa che lascia il lavoro per la famiglia, entra lentamente in crisi. Nessun tradimento, non c'è burrasca, ma un mare calmo che negli anni ha rotto quella comfort zone. Lei vuole separarsi, lui no. E per cercare di dare nuova vita al rapporto, intraprendono, insieme al figlio, un viaggio on the road in Islanda.

Coppia in crisi

“Nel libro mi piaceva raccontare la storia di due persone che affrontano una crisi senza per forza essere sgarbati. Non si tradiscono, ma si sono persi nella routine della vita, succede se non ci si tiene per mano” dice Fabio Volo nella presentazione stampa, che aggiunge:“Gli antichi romani dicevano che l'abitudine è una seconda natura, perché si eseguono compiti, senza mai fare ciò che si sente ed il viaggio li metterà ancora più in crisi, perché si esce dalla routine giornaliera”.

Lockdown difficile

“Nella coppia bisogna essere intercambiabili in base alle necessità del momento – dice Vittoria Puccini – Anna e Marco hanno perso la gioia di condividere, è una coppia che si è fermata, che non cerca più. Succede a molti”. Ed il lockdown non sembra aver aiutato. “Le famiglie oggi sono abbandonate, certi problemi sociali non sono trattati e cresce il disagio. Credo molto nella psicoanalisi e molti psicologi sono pieni, non hanno più posto per i pazienti”.

