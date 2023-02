Latina choc, prof di religione 'insospettabile' scambiava chat e foto hard con i suoi studenti

di Redazione web

Il prof di religione del liceo scientifico Ettore Majorana di Latina, avrebbe inviato diverse immagini hot ad alcuni studenti, ragazzi e ragazze, tramite il profilo Instagram. Mentre l'inchiesta della procura pontina va avanti, ed il docente è stato già allontanato dall'istituto, il giro di studenti coinvolti potrebbe allargarsi. Al momento sarebbero tre, una ragazza e due studenti ad aver raccontato agli inquirenti di aver ricevuto foto spinte e di nudo.

L'inchiesta sul prof

La Procura di Latina ha avviato l'inchiesta in seguito ad una denuncia, per «comportamenti a sfondo sessuale», scrive Latina Oggi. «Si stanno svolgendo approfondite indagini in ordine ai fatti denunciati e la delicatezza del tema investigativo, la necessità di preservare la genuinità degli atti di indagine e l'imprescindibile esigenza di tutela delle persone coinvolte, impongono di mantenere il massimo riserbo sugli accertamenti in corso» è la nota dell'ufficio giudiziario. Il supplente di religione, che mesi fa è stato ordinato diacono, è descritto da alcuni studenti come una persona «specchiata» e senza ombre.

Chat e foto sequestrate

Un uomo ritenuto da molti un insospettabile, e che ha destato stupore a Latina quando il suo nome è iniziato a circolare al di fuori del contesto scolastico. Nel frattempo gli inquirenti avrebbero acquisito sia le foto che le chat a sfondo hot, scambiate solo con alcuni studenti, con cui aveva intrecciato una particolare amicizia.

