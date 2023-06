Mamma e figlioletto di 8 mesi investiti da un'auto sulle strisce pedonali: grave il piccolo. La scena davanti al papà

di redazione web

Una mamma e suo figlio di 8 mesi sono stati travolti da un'auto ad Alba Adriatica (Teramo). Il bimbo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù di Roma per le lesioni riportate. La mamma del piccolo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con il figlioletto in braccio, quando è stata travolta da un'automobile. Dopo l'impatto, lei è caduta a terra e il bimbo è scivolato, finendo sull'asfalto e battendo la testa. A darne notizia sono i quotidiani locali.

L'incidente è avvenuto in via Roma, all'incrocio con viale della Vittoria, attorno alle 23.

Mamma e figlio sono stati trasportati all'ospedale di Sant'Omero (Teramo): il piccolo è stato poi trasferito nella capitale in prognosi riservata, mentre la donna, che ha riportato traumi agli arti inferiori, è ricoverata nell'ospedale del Teramano.

