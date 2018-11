Maltempo, Italia in ginocchio. Tangenziale chiusa a Verona, allagamenti e disagi ai treni in Calabria

Ancora piogge sul Piemonte, dove crescono i corsi d'acqua, anche se al momento sono ancora sotto il livello di guardia. La piena del Po sta transitando in queste ore a Carignano (Torino), con valori che hanno superato la pre-soglia ma che sono al di sotto del livello di guardia. La depressione responsabile delle precipitazioni degli ultimi giorni si sta esaurendo, ma un'altra in arrivo dalla Spagna manterrà sulla regione condizioni di maltempo.



Nella notte appena trascorsa sono proseguite le piogge sulla fascia alpina, con intensità moderata e quota neve intorno ai 2.300 metri. Nelle ultime 12 ore sono caduti, in particolare, 77 mm a Mottarone (VB), 66 a Sambughetto (VB), 57 mm a Camparient (VC), 44 mm a Borgofranco d'Ivrea (TO). Sono stati registrati incrementi delle portate dei corsi d'acqua con valori più significativi su Pellice, Orco in provincia di Torino, Sesia nel Vercellese e Strona di Omegna nell'Ossola.



ALLAGAMENTI IN CALABRIA Pesanti disagi e allagamenti nel Catanzarese a causa di un forte nubifragio che si è abbattuto nella notte sulla fascia ionica tra il capoluogo e Sellia Marina. Un torrente ingrossato dalle piogge è esondato all'altezza della località Ruggero. Nel comune di Simeri Crichi problemi nelle frazioni Apostolello e Roccani. A Simeri Mare molte abitazioni dei villaggi della zona sono state invase dall'acqua che ha raggiunto quasi il metro di altezza. Danni ingenti per il fango.



La strada statale 106 è stata chiusa al traffico per alcune ore a causa dell'allagamento della sede stradale e poi riaperta. I vigili del fuoco e la Polizia stradale sono intervenuti per soccorrere diverse persone rimaste bloccate all'interno delle autovetture in transito sull'arteria. Notevoli disagi si registrano nel traffico in direzione Catanzaro Lido. Presente sul posto anche personale dell'Anas. La situazione, però, va gradualmente migliorando anche perché non sta più piovendo.



SOSPESA CIRCOLAZIONE TRENI CATANZARO-CROTONE È stata sospesa da stamane, per l'allagamento dei binari causato dalle abbondanti piogge che stanno interessando la parte ionica della Calabria, la circolazione ferroviaria tra Simeri Crichi e Sellia Marina, sulla linea Catanzaro Lido-Crotone. «I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), tramite carrello - è detto in un comunicato - stanno effettuando una ricognizione della linea per poi iniziare le operazioni di pulizia dei binari dai numerosi detriti portati dalle piogge. Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Catanzaro Lido e Crotone. Personale dedicato sta fornendo assistenza alle persone nelle due stazioni».

CHIUSO PONTE IN SARDEGNA È ancora alta l'allerta maltempo nell'Oristanese, nella Sardegna centrale, dove continua a piovere, mentre nelle altre zone del sud dell'Isola le nubi iniziano a diradarsi. Il sindaco di Oristano Andrea Lutzu ha disposto la chiusura del ponte sommergibile di Silì, alle porte della città. Una misura adottata «a titolo precauzionale a causa dell'innalzamento del livello del fiume Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena». Massimo livello di attenzione anche a Siamaggiore.

La sindaca Anita Pili, sempre in via precauzionale, ha deciso di chiudere l'asilo comunale. «Al momento il canale di San Ciriaco è esondato, pertanto, se le piogge persistono per ragioni di sicurezza prudenzialmente è necessario chiudere l'asilo - spiega su Facebook - Risultano impercorribili in sicurezza le strade di Bennaxi e Sa Nassa adiacenti al canale».