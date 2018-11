Domenica 4 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono morti in tre, tra le 9 vittime dell'esondazione di Casteldaccia, in Sicilia: Federico e Rachele Giordano e il cuginetto Francesco Rughoo. La più piccola, Rachele, aveva solo un anno: è morta insieme alla mamma Stefania mentre il fratellino più grande, Federico, cercava di salvarla tenendola in braccio sul letto. Ma nemmeno lui ce l'ha fatta. Il solo a sopravvivere è stato il papà Giuseppe, rimasto attaccato a un albero. Nella tragedia della villetta sul fiume Milicia ha perso la vita anche il piccolo Francesco, tre anni, insieme alla mamma e alla nonna.