Il maltempo dà tregua al Sud, dopo le forti perturbazioni che hanno colpito il meridione, in particolar modo la Sicilia: il tempo nelle regioni meridionali, scrive il team del sito ilMeteo.it, tornerà decisamente a migliorare, ma non sarà così invece al Centro-Nord.



I prossimi sette giorni saranno infatti caratterizzati dal transito di una serie di fronti perturbati che colpiranno in particolar modo sia il Nord che le regioni centrali tirreniche, dove il tempo sarà spesso piovoso o instabile: solo le regioni adriatiche centro-meridionali, le due isole maggiori e il resto del Sud avranno un tempo più soleggiato.

SETTIMANA turbolenta, le piogge tengono in scacco l'Italia. Ecco fino a quandohttps://t.co/psFrpSfrm2 pic.twitter.com/B1gDsycBYI — IL METEO.it (@ilmeteoit) 5 novembre 2018

www.iLMeteo.it ci dice che per quanto riguarda le temperature, queste continueranno a misurare valori sopra la media del periodo in quanto venti più miti meridionali soffieranno su tutte le regioni. I valori notturni saranno quasi sempre sopra i 13-15°C, mentre quelli diurni saliranno di qualche grado, ma a stento supereranno i 20°C. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito