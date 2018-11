Maltempo, oggi nuova allerta in Lazio, Veneto e Liguria. Gli aggiornamenti in diretta

Piogge e temporali da Nord a Sud e neve sopra i 1600 metri. Al Nord, comunica 3bmeteo.com, intenso maltempo al mattino con piogge e temporali, dal pomeriggio aperture al Nordovest, temperature massime tra i 14 e i 18 gradi: al Centro diffuso maltempo con piogge e temporali, anche intensi sul Tirreno. Tendenza in serata a qualche locale apertura. Temperature massime tra 14 e 19. Al Sud instabile con piogge e temporali, anche intensi su Sicilia e Campania, meno interessati Ionio e Salento. Temperature massime tra 18 e 21.



ROMA, DETRITI IN CENTRO SUL LUNGOTEVERE Qualche allagamento e alcuni sottopassaggi chiusi a Roma a causa della pioggia che sta interessando nuovamente la Capitale. Secondo quanto si è appreso, è stato momentaneamente chiuso lo svincolo del sottopasso di Lungotevere in Sassia in direzione via Gregorio VII, in zona San Pietro, per accertamenti tecnici a causa della caduta di detriti. Segnalato un allagamento prima del viadotto della Magliana. Chiusi al momento il sottopasso di via di Decima, in prossimità di via Cristoforo Colombo e di via Caduti della Resistenza. Sul posto per la viabilità la polizia locale.



VENETO Il maltempo e le piogge incessanti dei giorni scorsi in Veneto hanno rimesso in movimento la frana del Tessina, in Alpago, il più grande smottamento conosciuto in Europa, circa 4 milioni di metri cubi. L'Unità di crisi istituita presso la Protezione civile regionale è sul posto. I tecnici stanno valutando l'evacuazione della frazione di Funes: circa 40 persone. Domani mattina sarà effettuato un sopralluogo da parte dei geologi insieme ai tecnici del Cnr di Padova e ad un esperto dell'università di Firenze, il prof. Casagli.

SICILIA La pioggia incessante sta causando non pochi disagi a Palermo. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud del capoluogo siciliano e in via Imera, dove nell'avvallamento della sede stradale l'acqua ha raggiunto oltre mezzo metro d'altezza. Problemi anche lungo la via Messina Marine che costeggia il mare e nel borgo marinaro di Mondello. Ieri sera la Protezione civile regionale aveva annunciato per oggi l'allerta arancione in tutta la Sicilia. In questo momento la parte meno colpita dal maltempo è quella orientale. I tecnici sono al lavoro per monitorare il livello delle dighe.



PIEMONTE La pioggia concede una tregua, su Torino, dopo una notte di precipitazioni che hanno riguardano anche il resto del Piemonte. In crescita i corsi d'acqua, che restano al di sotto dei livelli di guardia anche grazie alle abbondanti nevicate in montagna. Permane l'allerta arancione ma secondo le previsioni dell'Arpa - l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - dalla tarda mattinata è attesa una attenuazione dei fenomeni a partire dal settore meridionale della regione. Qualche allagamento viene segnalato nell'Alessandrino, al momento senza particolari critici. Sorvegliato speciale anche il lago Maggiore, in piena anche per le piogge dei giorni scorsi.

Ilnon dà tregua: dopo l'ondata eccezionale di inizio settimana, una nuova perturbazione colpisce l'Italia con mareggiate e venti forti.